Столтенберг назвал стратегическим вызовом возможности России в Северной Атлантике

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Россия "значительно увеличила" военную активность в арктическом регионе и имеет возможности "помешать подкреплениям союзников" НАТО в Северной Арктике, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит газета The Globe and Mail.

По мнению Столтенберга, это является стратегическим вызовом для НАТО.

"Способности России помешать подкреплениям союзников в Северной Атлантике является стратегическим вызовом для Североатлантического альянса", - подчеркнул генеральный секретарь.

В качестве примера Столтенберг привел утвержденную президентом России Владимиром Путиным Морскую доктрину, которая предусматривает использование "всех средств" для защиты российских акваторий в Арктике.

Как ранее писал сайт KP.RU, научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, американка Дайан Фрэнсис считает крайне маловероятным, что у России получится вернуть Аляску. Она обратила внимание, что Москва в последнее время стала уделять больше внимания Арктике, что способствует укреплению российской стороны в регионе.

Напомним, Дайан Фрэнсис также выразила мнение, что Россия "слишком активно осваивает Арктику" и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. По ее мнению, Вашингтону необходимо дать жесткий ответ на действия Москвы и продемонстрировать, что США не допустят попыток России "агрессивно осваивать" арктические территории.