Следствие просит избрать Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий

Евгений Ройзман Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственные органы запросили для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации российской армии, относительно мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Она предусматривает запрет на общение с другими участниками уголовного дела, за исключением следователя. Кроме того, нельзя выходить из дома в определенное время и выезжать за пределы города.

Заседание по этому ходатайству пройдет в Верх-Исетском районном суде. Оно начнется в 14:00 по московскому времени.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евгений Ройзман задержан на двое суток по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Санкции статьи предусматривают до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на тот же срок.

Напомним, Евгений Ройзман возглавлял Екатеринбург с 2013 по 2018 годы. 22 мая 2018 года он досрочно покинул пост градоначальника, не согласившись с законом об отмене прямых выборов мэра. После этого политик занялся общественной деятельностью.