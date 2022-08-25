Марин Ле Пен заявила, что Макрон солгал о причинах экономического кризиса во Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что глава Франции Эммануэль Макрон солгал, назвав конфликт на Украине причиной экономического кризиса, по ее словам, кризис начался не этим летом.

"Экономический кризис, который ударил по Франции, начался не этим летом. Он не датируется конфликтом на Украине. Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от народа, и сегодня он объявляет о введении мер жесткой экономии", - написала сегодня, 25 августа, Ле Пен в своем аккаунте в соцсети.

Она также добавила, что в настоящее время необходимо принять большое число мер для защиты населения Франции от последствий кризиса.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.