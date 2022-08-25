Глава МЧС заявил о поджогах в лесах Рязанской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

МЧС России располагает данными о поджогах в лесах Рязанской области. Такое заявление в четверг, 25 августа, сделал глава ведомства Александр Куренков.

«Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», - приводит ТАСС слова министра.

Куренков уточнил, что на сегодняшний день данная информация проверяется, отметив, что с подобными фактами будут разбираться следственные органы. Он также подчеркнул, что от населения ждут информацию, кто мог бы заниматься подобными вещами.

Глава ведомства также оценил текущую ситуацию с лесными пожарами в регионе. «На данный момент оцениваю обстановку как тяжелую, но она полностью контролируется», - заключил он.

Напомним, сегодня, 25 августа, мэр Москвы Сергей Собянин вместе с главой МЧС отправился в Рязанскую область на место пожаров для оценки ситуации и облета пострадавших территорий. Градоначальник отметил, что угрозы перехода пламени в другие регионы нет, а также, что пожары в Рязанской области смогут локализовать в ближайшие несколько дней.