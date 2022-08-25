Суд оставил в силе решение об аресте депутата Госдумы Белоусова по делу о рекордной взятке

Вадим Белоусов. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Суд признал законным решение об аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова, осужденного на 10 лет колонии строгого режима за крупнейшую взятку в современной истории России. Об этом сообщила РИА Новости адвокат народного избранника Людмила Адвайр.

"Суд отклонил нашу апелляционную жалобу", - уточнила юрист.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вадиму Белоусову за взятки на общую сумму 3,25 млрд рублей назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, штрафа в 500 миллионов рублей, запрета занимать госдолжности на 3 года и лишения ордена "За заслуги перед отечеством". Е

На оглашение заключительной части приговора депутат Госдумы не явился. Его объявили в розыск "в связи с его неявкой без уважительных причин на оглашение приговора и неустановлением его местонахождения".

Напомним, по версии следствия, Вадим Белоусов и его теща Маргарита Бутакова (ей назначены условное лишение свободы и штраф в 500 млн рублей) были посредниками при передаче взяток экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Все эти миллиарды были "откатом" от предпринимателей, занимающихся строительством дорог по господряду.

Как заявляет следствие, речь идет о более чем 10 миллиардах рублей. Именно Белоусову и Бутаковой инкриминируют сумму в 3,25 миллиарда рублей. Сам Юревич давно бежал из России, скрываясь от уголовного преследования.