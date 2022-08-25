Турчак заявил, что референдумы в ДНР и ЛНР состоятся

Референдумы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик состоятся, это территория РФ, заявил сегодня, 25 августа, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Это территория России, это регионы Российской Федерации. И они также имеют право быть включенными в реализацию народной программы "Единой России", - отметил Турчак перед заседанием рабочей группы по подготовке изменений в народную программу "Единой России". Он также предложил реализовать все разделы народной программы и инициативы партии на территории ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад никогда не признает итоги проводимых на "территории Украины" референдумах по присоединению к России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.