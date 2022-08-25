Новый приют для бездомных животных планируется открыть в Оренбурге

В Оренбурге построят новый приют для бездомных животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Оренбурге проектное бюро «Город», которое отвечает за подготовку документации, должно представить проект приюта для бездомных животных. Об этом сообщает портал 56orb.

В прямом эфире ЦУР Оренбургской области мэр Сергей Салмин сообщил, что в городе сейчас около 10 000 бездомных собак. Новый приют способен вместить только 500 особей. Глава города сомневается, насколько эффективно удастся решить вопрос.

Пока еще неизвестно, какая организация будет заниматься отловом безнадзорных собак. Все помнят, что АНО «Мы нашли вам друга» разорвали контракт с администрацией города. Новый подрядчик все еще не найден. Но активно ведутся работы по организации приюта. Городской бюджет предоставил боле 4 млн на создание проекта, который подрядчик должен продемонстрировать уже 19 сентября.

В мэрии сообщили, что участок под строительство расположен на Амурской в Южной части города. Он расположится на 8 300 квадратных метрах и будет вмещать 500 животных. Там должны быть предусмотрены площадки для выгула питомцев, производственная зона с вольерами, карантинный блок и административно-хозяйственная зона со складами и подсобками.

Строительство планируют закончить в 2023 году.