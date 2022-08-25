Едем отдыхать – получаем кэшбэк и бесплатную страховку

Путешествие по таким условиям предлагается в рамках стратегической инициативы ВТБ «Семейный капитал». На программе туристического кэшбэка можно сэкономить больше, чем ожидал. Как?

Оплачиваем путевку или отель мультикартой «Мир» ВТБ на сайте с 25 августа до 10 сентября, в течение нескольких дней получаем от государства возврат на карту в размере 20%. Максимальная сумма возврата от государства составляет 20 тыс. рублей, а для туров в регионы Дальнего Востока – 40 тыс. рублей. Кэшбэк действует на туры по России, забронированные на даты с 1 октября до 25 декабря.

Дополнительно ВТБ застрахует всю семью на время поездки. Оформлять ничего не надо: страховка подключается автоматически при оплате путевки. Максимальная выплата при наступлении страхового случая составит 300 тысяч рублей, плюс компенсация расходов на лекарства - до 20 тысяч рублей. Заявить о страховом случае можно на сайте страховой компании, без посещения офиса.

- В программе туристического кэшбэка в этом году приняли участие в полтора раза больше клиентов ВТБ, чем год назад. Они уже получили почти 730 млн. рублей выплат от государства. В рамках реализации нашей стратегической инициативы семейного капитала мы решили поддержать путешественников, обеспечив их и их семьи страховкой – это позволит им чувствовать себя под защитой во время поездки. Рассчитываем, что бесплатный полис от банка получат десятки тысяч российских семей, – прокомментировал инициативу член правления ВТБ Святослав Островский.