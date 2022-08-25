"Спартак" считает незаконным запрет своей символики на матче против "Факела"

Стадион "Центральный" в Воронеже. Фото: Дмитрий Темников, КП

Московский "Спартак" не согласен с решением воронежского "Факела" о запрете клубной символики "красно-белых" на стадионе, где пройдет матч седьмого тура РПЛ между этими футбольными командами. Соответствующее заявление сделал глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов в четверг, 25 августа 2022 года.

"Считаем требование «Факела», выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным, - подчеркнул Зеленов. - Направим соответствующее письмо в Лигу и воронежский клуб".

По его словам, клубная атрибутика, используемая болельщиками к средствам поддержки не относится, следовательно, не требует никакого согласования. Запрет лишает фанатов "Спартака" их законного права, уверен Зеленов.

Напомним, встреча 7-го тура РПЛ "Факел" — "Спартак" состоится 27 августа 2022 года. В прошедшем туре красно-белые уступили "Динамо" со счетом 0:1, тем самым уступив первое место в турнирной таблице петербуржскому "Зениту", который теперь опережает "красно-белых" на одно очко.