Политолог Подберезкин назвал необоснованными пять сценариев развития ситуации на Украине от The Guardian

Эксперт уверен, что российские войска совсем скоро добьются разгрома противника Фото: Александр КОЦ

Ни один из пяти сценариев развития конфликта на Украине издания The Guardian, ничем не обоснован, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

"Здесь я, прочитав эти сценарии, не увидел никаких обоснований, почему именно так, а не иначе. Любой сценарий – это результат взаимодействия сотен, а бывает, что и тысяч факторов, - констатировал Подберезкин. - И хотя бы десятка основных факторов требуется из них сделать какие-то выводы. Вот здесь нет ничего этого".

По его словам, из указанных вариантов совершенно непонятно, кто будет оказывать сопротивление российским войскам, если 300 тысяч человек из резерва "уже выбито, погибло или взято в плен, или ранено".

"Вооружение и военной техники, в принципе, на Украине и в Европе уже не осталось, максимум, еще на месяц, на два, если американцы начнут напрягаться, то это тоже, в общем, ненадолго затянет эту агонию, потому что сделать быстро оружие невозможно", - аргументировал директор центра военно-политических исследований.

По словам эксперта, у него есть собственный сценарий дальнейшего развития конфликта, который, в отличие от прогнозов западных журналистов, основан на реальных потерях экономики и демографических потерях Украины.

"Мой сценарий предполагает, что разгром очень близок украинской армии, за которым последует, так или иначе, политическая капитуляция", - уточнил профессор.

По оценке Подберезкина, она будет выражаться в том, что Украине придется пойти на переговоры с заведомо плохих позиций.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию издания The Guardian, которое насчитало целых пять сценариев развития конфликта на Украине.

Политик не согласился с доводами западных экспертов, назвав их "враньем чистой воды" и "демагогией для обработки электората". По оценке зампреда российского Совбеза, существует всего "полтора" сценария.