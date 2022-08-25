Олаф Шольц посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн
Фото: REUTERS
Канцлер Германии Олаф Шольц, который сегодня, 25 августа, посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские войска проходят обучение на зенитных самоходных установках Gepard, при помощи стремянки залез на ЗСУ.
Шольц встретился с военными, а также осмотрел Gepard cнаружи и изнутри, с помощью стремянки он взобрался на ЗСУ и через люк спустился в кабину. При спуске с Gepard Шольц не пользовался лестницей, которую установили рядом, он сам спустился на землю.
Шольц по стремянке забрался на зенитную установку Gepard во время встречи с украинскими военными
Фото: REUTERS
Также канцлер заявил, что продолжит "поддерживать" украинские войска "при помощи наших финансовых возможностей, а также вооружения, которое мы можем предоставить из Германии”.
Канцлер Германии Олаф Шольц
Фото: REUTERS
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.