Олаф Шольц посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц, который сегодня, 25 августа, посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские войска проходят обучение на зенитных самоходных установках Gepard, при помощи стремянки залез на ЗСУ.

Шольц встретился с военными, а также осмотрел Gepard cнаружи и изнутри, с помощью стремянки он взобрался на ЗСУ и через люк спустился в кабину. При спуске с Gepard Шольц не пользовался лестницей, которую установили рядом, он сам спустился на землю.

Шольц по стремянке забрался на зенитную установку Gepard во время встречи с украинскими военными Фото: REUTERS

Также канцлер заявил, что продолжит "поддерживать" украинские войска "при помощи наших финансовых возможностей, а также вооружения, которое мы можем предоставить из Германии”.

Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: REUTERS

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.