На юге Польши третий день сносят памятник советским воинам-освободителям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Бжег на юго-западе Польши начался снос советского памятника солдатам советской Красной Армии.

Как передает АР, снос монумента в Бжеге стал частью более широкой кампании Института национальной памяти по ликвидации коммунистических символов в Польше, которая началась еще в 2015 году с принятого закона.

Спикер Института национальной памяти по ликвидации коммунистических символов Рафаль Лешкевич заявил, что памятник в Бжеге является 24-м из 60 монументов, подлежащих сносу, отметив, что работы по демонтажу продлятся несколько дней.

«Район сноса огорожен, и вскоре от бывшего памятника не останется и следа», - заявил советник городской думы Радослав Прейс.

Монумент изображает польско-советское братство по оружию. В бетоне можно увидеть изображение солдата Красной армии и армии Людовой. Местные власти намеревались снести памятник еще в апреле этого года, однако в бюджете города не было достаточно средств.