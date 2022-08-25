Путин наградил телеведущего Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Николай Дроздов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев получили государственные награды, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить… Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Щедрина Родиона Константиновича", - отмечается в тексте указа.

Госнаграду также получил телеведущий Николай Дроздов - его удостоили ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ранее Путин поздравил Андрея Кончаловского с 85-летним юбилеем. Президент РФ заявил о неординарности творческих работ кинорежиссера.Также Кончаловского с юбилеем поздравили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и белорусский президент Александр Лукашенко. Они направили поздравительные телеграмму кинорежиссеру, пожелав ему дальнейших творческих успехов и долгих лет жизни.