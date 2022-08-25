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Политика25 августа 2022 11:46

Причиной срабатывания систем безопасности на Запорожской АЭС стал сбой электроснабжения

Специалисты оперативно восстановили работу
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Системы безопасности Запорожской АЭС сработали после обстрела со стороны ВСУ

Системы безопасности Запорожской АЭС сработали после обстрела со стороны ВСУ

Фото: REUTERS

Власти Энергодара назвали причину срабатывания систем безопасности на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Как выяснилось, это произошло из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), который привел к возгоранию поля и подлеска с последующим коротким замыканием в сети.

"Произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", - приводится заявление военно-гражданской администрации города в телеграм-канале "Энергодарский связной".

После этого специалисты произвели переподключение системы и восстановили подачу электроэнергии.

Как ранее писал сайт KP.RU, 25 августа в Херсонской области наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. В экстренные служба регионах уточнили, что отключение электричества зафиксировано Херсоне и Новой Каховке.

Напомним, военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожающие безопасности Запорожской атомной электростанции. Они задержали двоих сотрудников АЭС, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции.