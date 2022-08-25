Причиной срабатывания систем безопасности на Запорожской АЭС стал сбой электроснабжения

Системы безопасности Запорожской АЭС сработали после обстрела со стороны ВСУ Фото: REUTERS

Власти Энергодара назвали причину срабатывания систем безопасности на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Как выяснилось, это произошло из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), который привел к возгоранию поля и подлеска с последующим коротким замыканием в сети.

"Произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", - приводится заявление военно-гражданской администрации города в телеграм-канале "Энергодарский связной".

После этого специалисты произвели переподключение системы и восстановили подачу электроэнергии.

Как ранее писал сайт KP.RU, 25 августа в Херсонской области наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. В экстренные служба регионах уточнили, что отключение электричества зафиксировано Херсоне и Новой Каховке.

Напомним, военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожающие безопасности Запорожской атомной электростанции. Они задержали двоих сотрудников АЭС, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции.