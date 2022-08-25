Экс-глава МИД Австрии проиллюстрировала "визит" делегации Евросоюза к Путину картиной Серова Фото: REUTERS

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль опубликовала в Twitter ироничную картинку, на которой можно увидеть президент России Владимир Путин, принимающего делегацию из Европейского союза в Сочи в 2023 году.

Изображение представляет картину Владимира Серова «Ходоки у В.И. Ленина», однако вместо Ленина на картине находится разговаривающий с дипломатами Путин. Подпись к картинке, сделанная по-русски, и гласит: «Февраль 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС».

«И однажды придет время для дипломатии, настоящих разговоров», - написала экс-глава внешнеполитического ведомства под своим постом.

Экс-глава МИД Австрии проиллюстрировала "визит" делегации Евросоюза к Путину картиной Серова

Напомним, ранее газета Washington Post со ссылкой на заявление самой Карин Кнайсль сообщила, что экс-министр покинула республику из-за угроз убийством и теперь не дает интервью. Ранее бывшая глава внешнеполитического ведомства, выполняя требования Европарламента, покинула совет директоров «Роснефти», в котором она занимала должность независимого директора.