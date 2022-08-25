На Украине на нужды армии передали принадлежавшие сыну Януковича 8 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свыше 300 миллионов гривен (примерно 8 млн долларов), принадлежащих сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича Александру, и ранее арестованных в рамках уголовного дела, передали на нужды украинской армии, сообщили журналистам сегодня, 25 августа, в пресс-службе офиса генпрокурора.

"В ходе досудебного расследования прокурорами Офиса генерального прокурора был наложен арест на денежные средства служебных лиц "Всеукраинского банка развития" и непосредственно средства сына экс-президента. В настоящее время 304 миллиона гривен (8,1 миллионов долларов США) зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины", - сообщили в офисе генпрокурора в Telegram.

По данным ведомства, владельцем 100% акций банка с 2011 года являлся старший сын Виктора Януковича Александр.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.