В Эстонии опасаются самопроизвольного взрыва задержанных на складах российских удобрений

Эстония хочет вывести российские удобрения из-под санкций, чтобы избавить страну от угрозы страшного взрыва Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эстонских портах на складах хранятся свыше 10 тысяч тонн аммиачных удобрений производителей из России, которые нельзя реализовать из-за антироссийских санкций.

Представители портов Мууга и Силламяэ выразили опасение, что из-за ненадлежащих условий хранения возникнет детонация аммиака, и взрыв будет в несколько раз сильнее, чем в Бейруте в 2020 году. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

По данным эстонских журналистов, на складах в Мууга находится около 12 тысяч тонн удобрений, в Силламяэ – еще несколько тысяч. Если не соблюдать условия хранения, то может произойти детонация. Радиус поражения в Муугу при таком развитии событий составит около 3 км, а в Силламяэ – свыше 4 км, что затронет в общей сложности порядка 50 тысяч человек.

В связи с этим власти Эстонии рассматривают вариант с исключением указанной продукции из-под санкций, чтобы ее владельцы могли продать удобрения и избавить страну от "угрозы для жизни людей или окружающей среды".

Напомним, трагедия, унесшая жизни более ста человек и покалечившая еще около четырех тысяч местных жителей, произошла в Бейруте в августе 2020 года. Местные власти заявили, что детонировал груз, который в 2013 году привез международный экипаж на судне Rhosus.

Российские и украинские моряки вошли в порт Бейрута, чтобы взять дополнительный груз, но судно арестовали. Почти целый год моряки были в заложниках и только через суд смогли вернуться домой. А груз там так и остался на 7 лет, пока не произошла детонация находившегося в нем груза.