Бельгия предоставила 8 млн евро помощи Украине Фото: REUTERS

Власти Бельгии выделили дополнительно 8 млн евро для закупки помощи для ВСУ, в частности, приборов ночного видения, зимней одежды, отмечается в заявлении бельгийского правительства.

"Бельгия предоставит помощь вооруженным силам Украины на сумму восемь миллионов евро по каналам НАТО… Наше государство планирует предоставить средства оказания первой помощи, зимнюю одежду", - уточняется в сообщении. При необходимости Бельгия также готова "предоставить приборы ночного видения и медикаменты" для нужд военнослужащих.

Ранее сообщалось, что на Украине на нужды армии передали принадлежавшие сыну Януковича 8 млн долларов. Ранее эти средства были арестованы в рамках уголовного дела.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.