Минцифры РФ разработало проект об использовании биометрии при проведении экзаменов в вузах Фото: REUTERS

Минцифры РФ разработало проект об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов по программам высшего образования в 2021 - 2022 учебном году. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Проект данного документа разработан в целях распространения возможности использования дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих идентификацию личности посредством Единой биометрической системы (ЕБС)», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службе министерства.

В ведомстве также заявили, что использование Единой биометрической системы предполагает проведение цифровой технологии для дистанционной сдачи экзаменов. В министерстве отметили, что для прохождения аттестации студенту необходимо будет пройти подтверждение на портале «Госуслуг», а также заранее сдать в ЕБС свои биометрические данные, в виде изображение лица и голос.