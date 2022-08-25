Отели, туристические базы и санатории Нижегородской области подключились к программе туристического кешбэка

Нижегородская Стрелка - место слияния Волги и Оки. Фото: Никита ДУХНИК

Новый этап программы туристического кэшбэка, который реализует Ростуризм в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», стартовал сегодня и продлится до 10 сентября 2022 года включительно.

«Каждый этап туристического кешбэка показывает свою эффективность как для туриндустрии региона, так и для путешественников. Это отличная поддержка для бизнеса в межсезонье, а также возможность привлечь новых туристов, которые не планировали осенние путешествия. За последние годы у нас произошло существенное улучшение инфраструктуры, появились новые объекты показа, нестандартные экскурсии. Обязательно приезжайте отдохнуть в Нижегородской области», — прокомментировал министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев позитивную роль программы в развитии туристической отрасли Нижегородской области.

Кешбэк распространяется на поездки с 1 октября до 25 декабря, а круизы — с 1 сентября до завершения навигации.

Нововведением этого этапа является то, что путешественник должен провести в пункте пребывания не менее трех ночей. Таким образом, туристам будут доступны различные форматы поездок — от коротких туров выходного дня до длительных путешествий.

Возврат затрат на путешествие составит 20%, максимально 20 тыс. рублей.

Красоты Нижегородской области привлекают сотни тысяч туристов со всей России и из зарубежья. Фото: Никита ДУХНИК

Чтобы стать участником программы туристического кешбэка, требуется совершить несколько простых действий. Сначала выбрать онлайн подходящее предложение. Потом оплатить путешествие банковской картой МИР, которая зарегистрирована в программе лояльности этой платежной системы. Кешбэк поступит на карту автоматически в течение пяти дней.

Все предложения, которые действуют в рамках программы туристического кешбэка, а также список участников программы - на официальном портале Мирпутешествий.РФ.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Сейчас нацпроект включает три федеральных проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских продуктов», «Совершенствование управления в сфере туризма».