Олаф Шольц Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после того, как он с помощью стремянки забрался на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными.

Немцы раскритиковали Шольца после фото на ЗСУ Gepard Фото: REUTERS

"Видимо, Шольц не занят или забыл, что он канцлер Германии!" - отметил читатель под ником Ulrich K.

"Фотографирование кажется более важными для этих властей, чем хорошая политика для страны и ее народа", - подчеркнул Bernd J.

"Да, у канцлера есть свои приоритеты. Смотря на эту завораживающе красивую картину, смею усомниться, совпадают ли эти приоритеты с приоритетами граждан страны", - написал Rieke.

"Нелепее ничего в жизни не видел", - согласился с другими читателями Аndreas K.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц, который сегодня, 25 августа, посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские войска проходят обучение на зенитных самоходных установках Gepard, при помощи стремянки залез на ЗСУ. Шольц встретился с военными, а также осмотрел Gepard cнаружи и изнутри, с помощью стремянки он взобрался на ЗСУ и через люк спустился в кабину.