Губернатор Василий Орлов предложил добавить амурский мед в меню школьных завтраков

Губернатор Василий Орлов (справа) предложил добавить амурский мед в школьные завтраки, а студентов отправлять на практику на пасеки. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурский мед может стать вкусным и полезным компонентом школьных завтраков, считает губернатор Приамурья Василий Орлов. Глава региона в ходе рабочей поездки в Михайловский район посетил пасеку в селе Зелёный Бор. Два года назад создавший ее пчеловод Степан Чернов выиграл грант областного минсельхоза «Агростартап». Полученные от региона 3 миллиона рублей пчеловод использовал на расширение своего хозяйства. Продегустировав мед с пасеки, Василий Орлов предложил организовать его поставки в школьные столовые.

«Минобру и минсельхозу поручаю изучить возможность поставки амурского меда для школьных завтраков – это полезно и вкусно, - отметил губернатор. - Производство меда в области нужно развивать, в частности на базах аграрного и казачьего колледжей создать мастерские по производству необходимого оборудования – ульи, рамки под мед и так далее. Студентов отправлять на практику к пчеловодам».

На выигранный в 2020 году грант Степан Чернов приобрел линию для откачки мёда, спецтехнику для погрузки и перевозки пчёл в места медосбора. Кроме того, фермер купил дополнительные пчелосемьи. Сейчас пчеловод строит новое здание, в котором новое оборудование сможет работать на полную мощность. Свою продукцию Чернов продает жителям области, а также отправляет покупателям в Якутию и Хабаровский край. Василий Орлов поручил профильным ведомствам оказать фермеру поддержку в эффективной презентации продукции и расширении сети реализации.