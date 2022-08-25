Citigroup заявила о поэтапном сворачивании деятельности в России Фото: REUTERS

Citigroup заявила о поэтапном сворачивании своей деятельности в России. В сообщении на сайте компании говорится о намерении Citi продать некоторые портфели розничного бизнеса.

«Объявленное решение соответствует действиям Citi по сокращению операций и присутствия в России», - заявил глава Citi в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Дэвид Ливингстоун.

Отмечается, что компания планирует начать сворачивать операции по обслуживанию розничных клиентов, а также коммерческих клиентов уже в этом квартале, закрыв 15 филиалов и сократив свыше двух тысяч сотрудников.

Как отмечается, процесс затронет и розничные услуги, среди которых кредитные карты, потребительские кредиты, вклады, а также брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

Ожидается, что затраты компании на фоне данного процесса составят около 170 млн долларов, преимущественно в течение ближайших 18 месяцев. Напомним, в марте этого года Citi принял решение о расширении продаж бизнеса в России, включив в него бизнеса по работе с российскими малыми и средними предприятиями.