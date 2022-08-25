Twitter помечал как ложные десятки твитов с достоверной информацией о коронавирусе Фото: REUTERS

Социальная сеть Twitter за последнюю неделю пометила десятки твитов с достоверной информацией о коронавирусной инфекции как ложные данные, а в некоторых случаях приостановила учетные записи пользователей, к которым относились эти публикации.

Как передает газета Washington Post, приостановленные аккаунты или же помеченные как ложные публикации принадлежали врачам и ученым. Компания уже признала наличие проблемы, уточнив, что многие отметки о ложных сообщениях уже были удалены, а аккаунты, чью деятельность ранее приостановили, были восстановлены.

«Мы признаем ошибки, допущенные в этих случаях», - приводит издание слова представителя социальной сети Селесты Карсвелл.

Напомним, компания Twitter в марте 2021 года объявила, что будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавирусной инфекции.