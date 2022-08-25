Депутат Госдумы Морозов считает, что режим Зеленского обречен

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Режим президента Украины Владимира Зеленского обречен, его сдадут, когда понадобится переговорщик с Россией, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от "Единой России" Олег Морозов.

"Режим Зеленского обречен в любом случае… Его сдадут США тогда, когда нужен будет приемлемый для России переговорщик", - отметил он.

Также депутат добавил, что позиции Зеленского будут ослабевать по мере успехов России на поле боя.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.