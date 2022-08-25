МИД Белоруссии отреагировал на призывы депутата украинской Рады к убийству Лукашенко

В Белоруссии прокомментировали агрессивную риторику украинского депутата в адрес Александра Лукашенко. Фото: Евгения ГУСЕВА

Человеконенавистническая риторика киевских политиков стала одной из причин сегодняшней трагической ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя высказывания депутата украинской Рады Алексея Гончаренко.

Напомним, Гончаренко пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой после того, как белорусский президент поздравил украинцев с Днем Независимости.

«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости», - заявил украинский депутат, добавив, что намерен поддержать политических противников Лукашенко.

Глаз напомнил, что высказывания Гончаренко – не первый пример человеконенавистнической риторики официального Киева. В частности, белорусский дипломат вспомнил публичное заявление посла Украины в Казахстане о том, что целью украинцев является убийство как можно большего числа русских.

«Именно такая риторика, именно такие угрозы и ненависть к людям, в том числе по национальному признаку, во многом и привели к тем трагическим событиям, которые происходят сейчас в Украине», - сказал Глаз агентству РИА Новости, добавив, что Белоруссия не ассоциирует украинский народ с «подобными горлопанами».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, выразив уверенность, что «текущие противоречия не разрушат добрососедские отношения между народами двух стран».