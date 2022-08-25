Врач Альфарадж предупредил, что при диабете повреждаются микрососуды в глазах Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Врач-эндокринолог, диабетолог "Европейского медицинского центра" Альфарадж Анас предупредил россиян о том, что диабет может угрожать здоровью глаз и зрению.

- Если говорить о микрососудах, которые отвечают за кровоснабжение глаза, то когда в крови начинает расти сахар, он становится токсичным для организма. И это напрямую влияет на сосуды – начинает их разрушать, - заявил эксперт в беседе с изданием Газета.Ru.

Также он отметил, что прежде всего начинают страдать именно мелкие сосуды или так называемые микрососуды, которые в основном находятся в глазах и почках.

- Мы всегда говорим, что глаза - зеркало здоровья пациента с диабетом. И если мы видим, что есть отклонения на уровне микрососудов глаз, это означает что заболевание уже зашло достаточно далеко, - уточнил врач.

Ранее телеканал "360" сообщал о том, какие фрукты и ягоды можно есть диабетикам. По словам врача-эндокринолога и диетолога Татьяны Филипповой, при диабете второго типа фрукты и ягоды стоит употреблять в небольшом количестве. Кроме того, таким людям стоит придерживаться строгой диеты. В противном случае существует риск столкнуться с ожирением. Если же человек болеет диабетом первого типа или находитесь на инсулинотерапии, то ограничений практически нет.