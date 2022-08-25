Немецкий дипломат предложил выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий дипломат, бывший ранее главой Мюнхенской конференции по безопасности, Вольфганг Ишингер предложил выдавать российским гражданам туристические визы в страны Европейского союза в обмен на письменное осуждение специальной военной операции на Украине.

По его словам, общий запрет на выдачу виз для россиян «с политической и стратегической точки зрения» станет «выстрелом Запада себе в ногу». «Так что делать? В этом случае также может быть предпринята попытка переиграть - направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», - написал дипломат в своей статье для газеты Handelsblatt.

Ишингер заявил, что организация выдачи туристических виз в Европейский союз для россиян при условии размещения в визовых анкетах строки об осуждении специальной военной операции на Украине будет действенной.

«Нельзя позволять россиянам проводить счастливые каникулы в Средиземном море, пока российская армия бушует в Донбассе», - заявил он.

Напомним, ранее премьер Эстонии Кая Каллас призвала ЕС прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение Евросоюза «привилегией». На сегодняшний день некоторые страны прекратили выдачу туристических виз российским гражданам, а Финляндия объявила об уменьшении приема заявок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что с трудом представляет введение запрета на выдачу виз на уровне Европейского союза.