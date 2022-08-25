Нидерланды не планируют ограничивать объемы поставляемого Украине оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Нидерландов не будут ограничивать количество поставляемых Украине вооружений, но есть проблемы с поставщиками военной техники, сообщает новостной сайт Dutch News со ссылкой на главу минобороны страны Кайсу Оллонгрен.

По словам министра, Нидерланды уже поставили на Украину "все из собственных запасов, что могли", и в настоящее время заказывают новые вооружения у производителей.

"Военная промышленность должна изготовить вооружения и для нас, и для Украины. И нам нужно будет это финансировать... Мы не можем просто исходить из того, что есть у нас на складе", - цитирует сайт заявление Оллонгрен.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.