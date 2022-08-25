Совет Госдумы потребовал прекратить поставки оружия на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Думы требует прекращения поставок на Украину вооружений, при помощи которого создается риск возникновения ядерной катастрофы, отмечается в заявлении Совета.

"Совет Государственной Думы требует прекратить поставки на Украину вооружений, которыми антинародный киевский режим убивает и калечит людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы", - подчеркивается в заявлении.

Также Совет Госдумы обратился к гражданам Украины с просьбой осознать последствия политики киевского режима.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.