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Общество25 августа 2022 13:37

Массажист Шехтман посоветовала родителям не покупать рюкзак ребенку в школу на вырост

Эксперт отметила, что при выборе ранца стоит обратить внимание на изделия с широкими лямками и вставками
София ГОНЧАРОВА
Массажист Шехтман посоветовала родителям не покупать рюкзак ребенку в школу на вырост

Массажист Шехтман посоветовала родителям не покупать рюкзак ребенку в школу на вырост

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Массажист "СМ-Клиника" Маргарита Шехтман напомнила россиянам, что времени до до начала учебного года осталось совсем немного. Сейчас многие родители школьников уже активно готовятся.

По словам эксперта, если речь идет о выборе рюкзака или ранца, то лучше всего обратить внимание на ряд параметров. Об этом пишет Газета.Ru.

- Не стоит покупать рюкзак на вырост. Он должен быть легким, прочным и непромокаемым. А вес изделия не должен превышать 10% от веса ребенка. Кроме того, рюкзак должен располагаться близко к телу с минимальным расстоянием между спиной, - уточнила эксперт.

Шехтман также посоветовала родителям выбирать длину рюкзака, которая будет по длине туловища. Однако он не должен быть шире плеч - на уровне 2,5-5 см ниже талии. Важным моментом является и то, что хорошее изделие должно быть с широкими лямками и вставками.

Накануне "Пятый канал" сообщал о типичных ошибках родителей первоклассников. Психолог Наталья Наумова объяснила, что первокласснику не стоит говорить о своем личном негативном опыте в школе, даже если он был. Также эксперт напомнила, что обещания со стороны мам и пап по поводу поощрений за успехи в учебе - еще одна распространенная ошибка родителей.