Сенатор Джабаров заявил, что переворот на Украине могли бы осуществить военные ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что смену власти на Украине могли бы осуществить украинские военнослужащие, отметив, что у них есть реальный потенциал.

Парламентарий отметил, что гражданское население на Украине не поднимется по одной причине. «Оно поднималось, когда шла оплата, майдан, когда были спонсоры специальные - зарубежные и внутренние. И ситуация была другая», - приводит РИА Новости слова сенатора.

По его словам, на сегодняшний день Служба безопасности Украины (СБУ) работает очень агрессивно, а любое недовольство будет сразу пресекаться и «попытка будет сведена к нулю».

Джабаров также напомнил о словах президента России Владимира Путина в конце февраля этого года, когда глава государства обратился к украинским военнослужащим с призывом взять власть в свои руки, не позволяя неонацистам и бандеровцам использовать детей, а также женщин и стариков в качестве живого щита.