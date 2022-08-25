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Политика25 августа 2022 13:44

Сенатор Джабаров заявил, что переворот на Украине могли бы осуществить военные ВСУ

Парламентарий заявил, что у военнослужащих есть реальный потенциал
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сенатор Джабаров заявил, что переворот на Украине могли бы осуществить военные ВСУ

Сенатор Джабаров заявил, что переворот на Украине могли бы осуществить военные ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что смену власти на Украине могли бы осуществить украинские военнослужащие, отметив, что у них есть реальный потенциал.

Парламентарий отметил, что гражданское население на Украине не поднимется по одной причине. «Оно поднималось, когда шла оплата, майдан, когда были спонсоры специальные - зарубежные и внутренние. И ситуация была другая», - приводит РИА Новости слова сенатора.

По его словам, на сегодняшний день Служба безопасности Украины (СБУ) работает очень агрессивно, а любое недовольство будет сразу пресекаться и «попытка будет сведена к нулю».

Джабаров также напомнил о словах президента России Владимира Путина в конце февраля этого года, когда глава государства обратился к украинским военнослужащим с призывом взять власть в свои руки, не позволяя неонацистам и бандеровцам использовать детей, а также женщин и стариков в качестве живого щита.