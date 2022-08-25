Историк Вертхайм считает, что США оставят Европу и Украину и перенаправят силы на Китай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты должны бросить все свои силы на китайское направление, но до этого придется попрощаться с партнерами из Европы и Украины, заявил в интервью Foreign Policy эксперт во внешней политике США Стивен Вертхайм.

"Следует прекратить чрезмерные военные обязательства Вашингтона перед другими странами. Мы должны на двухпартийном уровне признать, что у Соединенных Штатов нет жизненно важных интересов на Ближнем Востоке… Таким же образом мы должны оставить европейцев самим справляться с собственной безопасностью", - отметил он.

Как считает эксперт, Белый дом взял на себя слишком много обязательств, о чем в ближайшем будущем пожалеет. Поддержка Украины не приведет ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе, полагает историк.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.