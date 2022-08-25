Методист Мушта: Изменения в ЕГЭ в 2023 году коснутся почти всех предметов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта сообщил, что в России в 2023 году изменения в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) коснутся почти всех предметов кроме географии.

Он отметил, сам экзамен сильно поменялся еще в прошлом году, когда произошел переход на новые модели экзаменов вследствие обновления Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Об этом пишет Lenta.ru.

Мушта отметил, что по некотором дисциплинам, таким как обществознание и химия, уточнены формулировки заданий, уровень сложности или общий балл за задания.

- В таких предметах, как история, мы видим также пересмотр и содержательной части экзамена, кроме самого нового задания на знание фактов Великой Отечественной войны, добавились вопросы по событиям и недавней истории, - уточнил эксперт.

Ранее RT писал, что в 2022 году глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции по предварительным итогам основного периода ЕГЭ представил презентацию, из которой следует, что 16 человек получили 300 баллов за ЕГЭ. Также оказалось, что по 200 баллов получил 381 человек, а на 100 баллов экзамен в этом году сдали 6 544 человека.

Напомним, недавно министр просвещения России Сергей Кравцов сообщал, что Единый государственный экзамен станет обязательным для всех школьников на освобожденных территориях Украины через пять лет. Он уточнил, что данный переход долго обсуждали, пишут "Известия".