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Политика25 августа 2022 14:00

Запорожские власти назвали обстрелы Энергодара формой геноцида

Член главного совета администрации Запорожской области Рогов назвал обстрелы ЗАЭС геноцидом
Мария ПАВЛОВА
Рогов назвал обстрелы Энергодара со стороны ВСУ формой геноцида.

Рогов назвал обстрелы Энергодара со стороны ВСУ формой геноцида.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Целенаправленные обстрелы со стороны ВСУ энергетических объектов Запорожской области, в частности, ЗАЭС, являются формой геноцида. Об этом в четверг 25 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По сути, это разные формы геноцида. Это военное преступление, за которым должно последовать неотвратимое наказание», - цитирует Рогова РИА Новости.

Владимир Рогов отметил, что власти региона решают проблемы, возникающие из-за действий вооруженных сил Украины.

«В частности, после того как наш регион был отключен от газа, мы раздали людям электроплиты и начато строительства газопровода для подачи газа из России», - сказал Рогов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрелы ВСУ Запорожской АЭС «захватом всей Европы в заложники».

Что будет, если Украина попадет ракетой в Запорожскую АЭС, рассказал KP.RU в эксклюзивном интервью эксперт Просвиринов.

Также сообщалось, что Росгвардейцы выявили двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с ВСУ.

5 августа украинская армия нанесла за сутки несколько ударов по Запорожской АЭС.