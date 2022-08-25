Запорожские власти назвали обстрелы Энергодара формой геноцида

Рогов назвал обстрелы Энергодара со стороны ВСУ формой геноцида. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Целенаправленные обстрелы со стороны ВСУ энергетических объектов Запорожской области, в частности, ЗАЭС, являются формой геноцида. Об этом в четверг 25 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По сути, это разные формы геноцида. Это военное преступление, за которым должно последовать неотвратимое наказание», - цитирует Рогова РИА Новости.

Владимир Рогов отметил, что власти региона решают проблемы, возникающие из-за действий вооруженных сил Украины.

«В частности, после того как наш регион был отключен от газа, мы раздали людям электроплиты и начато строительства газопровода для подачи газа из России», - сказал Рогов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрелы ВСУ Запорожской АЭС «захватом всей Европы в заложники».

Что будет, если Украина попадет ракетой в Запорожскую АЭС, рассказал KP.RU в эксклюзивном интервью эксперт Просвиринов.

Также сообщалось, что Росгвардейцы выявили двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с ВСУ.

5 августа украинская армия нанесла за сутки несколько ударов по Запорожской АЭС.