СК РФ возбудит дело из-за сноса памятника советским воинам-освободителям в Польше Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный Комитет Российской Федерации возбудит уголовное дело из-за сноса советского памятника солдатам советской Красной Армии в городе Бжег на юго-западе Польши.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в Бжеге Республики Польши», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.

Как отмечают в ведомстве, действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов России в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны. Сообщается, что Бастрыкин поручил оценить действия всех лиц, которые принимали решение о сносе памятника.

Как писал сайт KP.RU, в Польше несколько дней сносят этот монумент, а сам снос памятника стал частью широкой кампании Института национальной памяти по ликвидации коммунистических символов в Польше, начавшейся еще в 2015 году. По словам спикера института Рафаля Лешкевича, памятник в Бжеге стал 24-м из 60 монументов, подлежащих сносу.