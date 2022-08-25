Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ

Из-за обстрела ВСУ на Запорожской АЭС отключились два блока. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два энергоблока Запорожской атомной электростанции отключились от сети в результате замыкания на ЛЭП в четверг 25 августа. Об этом в своем Telegram написал глава администрации региона Евгений Балицкий.

«Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередач в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередач», - написал Балицкий.

По словам главы администрации, на атомной электростанции сработала релейная аварийная защита, отключились два энергоблока. Из-за этого электроснабжение прекратилось на всей территории Запорожской области.

«Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу. Велись работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока», - проинформировал Балицкий, уточнив, что электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Рогов назвал обстрелы ЗАЭС геноцидом.

Также в Госдуме заявили, что защита Запорожской АЭС обеспечивается благодаря российским военным и назвали атаки на ЗАЭС нарушением международного права.