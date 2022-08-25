Украина захотела стать осью, вокруг которой будет строиться система безопасности ЕС

Украина намерена стать осью построения новой системы безопасности Евросоюза. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не намерена становиться просто членом Евросоюза, но хочет стать «осью», вокруг которой будет выстроена новая система европейской безопасности. Об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Украина должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе», - написал Ермак в Twitter, отметив, что страна намерена сделать для этого «все возможное и невозможное».

Ранее Украина захотела стать гарантом европейской энергобезопасности. Министр энергетики Незалежной Герман Галущенко выразил готовность заместить Европе дефицит газа, поставляемого из России.

Тем временем глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для обеспечения собственной безопасности.

«Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы», - заявил Боррель.