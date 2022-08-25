Захарова считает, что на Украине перепутали "ось с шестом" в заявлении о безопасности Европы

Мария Захарова, фото: Александр Щербак/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала заявление руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что после окончания конфликта Украина якобы должна стать осью новой системы безопасности в Европе.

"Ребята перепутали ось с шестом", - отметила Захарова в своем Телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 25 августа, Ермак заявил, что Украина планирует стать не просто членом Евросоюза, а центром формирования безопасности всего региона. По его словам, для достижения этой цели будет предпринято "все возможное и невозможное".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.