В Российском зерновом союзе обеспокоены понижением уровня экспорта зерна Фото: Иван МАКЕЕВ

В России экспорт пшеницы начал резко падать по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает "Российская газета". Отмечается, что сейчас этот показатель на 20% ниже средних темпов экспорта.

Как заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, сейчас уровень экспорта зерна существенно ниже, чем в прошлом сезоне.

- В августе 2021 года мы отгрузили более 5 миллионов тонн зерна, в этом сезоне отгрузим порядка 3-4 миллионов тонн, снижение достаточно большое, потому что обычно у нас в это время бывает наилучшая ситуация, - отметил эксперт.

Издание также отмечает, что участники рынка опасаются, что из-за низкого спроса на российское зерно и пшеницу образуется их переизбыток на внутреннем рынке. Среди причин сложившейся ситуации отмечается страх зарубежных импортеров перевозить зерно через Черное море.

Ранее ОТР сообщал, что в этом году запасов пшеницы в России хватит на то, чтобы обеспечить свое население и другие страны. Как уточнил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узунск, к этим запасам прибавится еще и новый урожай.