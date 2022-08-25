Die Papierindustrie: Германию ждет дефицит туалетной бумаги из-за цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кризисная ситуация на газовом рынке может привести к сокращению производства туалетной бумаги в Германии, рассказал председатель ассоциации бумажной индустрии (Die Papierindustrie) ФРГ Мартин Кренгель.

"В процессе производства гигиенической бумаги мы особо зависим от газа. В случае его отсутствия мы больше не сможем обеспечить надежность поставок", - отметил Кренгель в сообщении, посвященном Всемирному дню туалетной бумаги.

По статистике, которую приводит Die Papierindustrie, каждый житель Германии в среднем за год расходует 134 рулона туалетной бумаги.

"В условиях нынешнего кризиса в энергетической сфере нашим главным приоритетом является обеспечение населения этим важным товаром", - добавил Кренгель.

Ранее сообщалось, что Германии грозит дефицит сигарет из-за нарушения поставок с Украины. Некоторые марки сигарет в стране уже не найти.