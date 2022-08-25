Цены на газ в Европе превысили 3 300 за 1 тысячу кубометров впервые с начала марта 2022 года Фото: REUTERS

Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта 2022 года преодолели отметку в 3200 долларов за тысячу кубометров, следует из информации лондонской биржи ICE.

Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) начали торги сегодняшнего дня на уровне чуть выше 3080 долларов, а к 10:10 по московскому времени подскочили уже до 3232,5 доллара. Это на 8% больше расчетной цены предыдущего дня, которая снова обновила исторический максимум - 2990,6 доллара.

Следует отметить, что колебания на европейском рынке газа связаны, главным образом, с неопределенностью в отношении безопасности его поставок

Ранее была раскрыта единственная причина роста цены на газ в Европе. Также аналитик Демидов допустил рост цены на газ в Европе до 4 тысяч долларов в ноябре 2022 года.

Также ранее стало известно, что лидером по величине цен на газ в Европе стали Нидерланды. Страна всего за несколько недель смогла стать первой в этом рейтинге.