США не в состоянии установить, кто именно обстреливает Запорожскую АЭС

В США заявили, что не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не имеют информации о том, откуда и кем производятся обстрелы Запорожской АЭС. Об этом заявила в четверг 25 августа во время онлайн-брифинга заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

«Я в данный момент не в состоянии выступить с каким бы то ни было подтверждением, касающимся обстрелов и того, откуда они производятся», - цитирует заместителя госсекретаря ТАСС.

Напомним, в четверг 25 августа два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Рогов назвал обстрелы ЗАЭС геноцидом.

Также в Госдуме заявили, что защита Запорожской АЭС обеспечивается благодаря российским военным и назвали атаки на ЗАЭС нарушением международного права.

Что будет, если Украина попадет ракетой в Запорожскую АЭС, рассказал KP.RU в эксклюзивном интервью эксперт Просвиринов.