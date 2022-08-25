Пьяный сотрудник посольства США в Москве извалялся в грязи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примерно в пять утра 25 августа сотрудник посольства Соединенных Штатов в Москве Наварро Николас Сторми с большими сложностями и приключениями добрался до здания американской дипмиссии. Очевидно, мужчина был сильно пьян.

Камера видеонаблюдения засняла инцидент, когда Сторми падал на асфальт в грязь и несколько раз чуть не получил серьезные травмы. Также он едва не попал под колеса автомобиля.

Сотрудники полиции наблюдали за поведением дипломата, но не стали его задерживать, даже когда Сторми отчаянно попытался войти в здание дипмиссии со стороны Малого Конюшковского переулка - дверь в ночное время там закрыта.

О Наварро Сторми известно, что он родился в Калифорнии в 1995 году, служил морпехом, проходил спецподготовку в Квантико. С 2021 года он стал сотрудником охраны внешнего периметра посольства Соединенных Штатов в Москве.

Ранее в социальных сетях появились фотографии, где военно-морской атташе посольства США в Москве и капитан первого ранга Дэйл Сэмуэл показывает средний палец. То из окна машины, то верхом на велосипеде сотрудник иностранной дипмиссии нагло демонстрировал свое неуважение к окружающим.