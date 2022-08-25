ВС Украины выпустили 40 ракет из РСЗО “Град” по Горловке Фото: REUTERS

ВСУ за восемь минут выпустили по Горловке 40 ракет из РСЗО "Град" и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило сегодня, 25 августа, представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.07 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено три мины калибром 120 миллиметров, 10.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"; 10.15 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - уточняется в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале представительства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.