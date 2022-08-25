Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели

Дальнейшую судьбу завода и итоги работы за первое полугодии обсудили на конференции работников АВТОВАЗа. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 25 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников АВТОВАЗа. Руководство предприятия озвучило ряд важных новостей.

В конце месяца завод вернется к прежнему режиму работы – неполная рабочая неделя будет отменена для всего коллектива. Уже сейчас АВТОВАЗ выпускает «Лада Гранта» и «Лада Нива» в пятидневном режиме. А с 29 августа по 27 ноября автосборочный комплекс будет работать шесть дней в неделю со скользящим выходным.

Несмотря на санкции, автогиганту удалось снизить периоды простоя и спланировать более интенсивную работу на вторую половину текущего года. Доходы работников остались на прежнем уровне, а уже в следующем месяце предприятие пополнит штат.

– Был вопрос о сокращении штата, но я хочу заверить: нам наоборот потребуется дополнительный призыв работников в команду. И этот призыв начнется буквально со следующего месяца. Это не десятки, не сотни, и даже не одна тысяча человек. Нам придется увеличить масштаб нашей команды, чтобы выполнять не менее масштабные задачи, – рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Важнейшей мерой стало возвращение предприятия в государственную собственность, а также решение министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова возглавить совет директоров предприятия.

– Внимание к предприятию президента Владимира Путина и министра промышленности Дениса Мантурова, который счел для себя необходимым возглавить совет директоров лично, вселяет уверенность в том, что мы будем становиться сильнее, и АВТОВАЗ будет гордиться своей мощью так, шагать уверенной поступью на отечественном и мировом рынках, – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Сегодня АВТОВАЗ и правительство губернии намерены сохранить ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. Помимо этого, в планах – увеличение производства, работа по разработке модельного ряда и внедрение массового производства.