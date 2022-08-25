Слуцкий заявил, что Россия отреагирует на заявление Киева о готовности к переговорам на любом уровне

Леонид Слуцкий заявил, что Россия отреагирует на готовность Киева к переговорам. Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия готова обсуждать предложения Украины по переговорному процессу и реагировать на них, если Киев продемонстрирует готовность к переговорному процессу. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«В случае если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать», - сказал Слуцкий журналистам в четверг 25 августа после внепланового заседания Государственной думы.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал условие, при котором Россия сочтет возможным урегулирование украинского кризиса в переговорном процессе.

Президент Турции Эрдоган также выразил уверенность, что украинский конфликт будет разрешен путем переговоров и предложил помощь в организации встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

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