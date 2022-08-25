Экономист Рикардс считает, что сравнивать Зеленского с Черчиллем неуместно

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Западным поклонникам украинского лидера Владимира Зеленского не стоит называть его современным Уинстоном Черчиллем, считает американский экономист Джеймс Рикардс, об этом он написал в публикации для издания The Daily Reckoning.

"Зеленский - не Черчилль. В действительности, он коррумпированный олигарх с миллионами долларов, спрятанными в офшорах. Его актерские задатки несколько облагородили его пропагандистские лозунги, но не нужно много усилий, чтобы заметить, насколько он фальшивый", - отметил Рикардс.

Он также добавил, что именно по вине президента Украины, не сумевшего договориться с Россией до начала спецоперации, сейчас от рук ВСУ гибнет мирное население, в том числе, женщины и дети.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года можно прочитать здесь.