Губернатор Сергей Цивилев: В Кузбассе начинается установка монумента Воину-освободителю

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе приступили к установке памятника Воину-освободителю. Мемориальный комплекс героям-сибирякам создается по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. 12-метровая бронзовая скульптура солдата с девочкой на руках станет точной копией монумента, установленного в Трептов-парке Берлина. Прототипом для нее в свое время послужил кузбассовец Николай Масалов.

«Это исторический момент для всех нас. Мы устанавливаем памятники героям, которые спасли мир от фашизма, для наших детей, чтобы они знали, помнили и уважали подвиги предков», - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Накануне из Москвы, где отливалась скульптура, в регион доставили многотонное основание будущего монумента. До 31 августа в Кузбасс привезут остальные части конструкции, и специалисты приступят к сборке. Затем всю конструкцию установят на постамент. На нем будут написаны имена героев войны и тружеников тыла, названия воинских соединений, уходивших на фронт из Сибири, госпиталей и заводов, работавших для нужд фронта.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.