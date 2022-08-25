Суд назначил Евгению Ройзману запрет определенных действий

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана освободили в зале суда, но запретили ему ряд действий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана освободили в зале суда, ему запрещено совершать определенные действия, сообщает в четверг 25 августа ТАСС.

«Освободить Ройзмана Евгения Вадимовича из-под стражи в зале суда немедленно после оглашения постановления», - сказано в постановлении Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Ройзману, в отношении которого возбуждено дело за дискредитацию Вооруженных Сил России, запрещено совершать определенные действия. Так, в качестве меры пресечения ему нельзя посещать публичные места, пользоваться интернетом, использовать средства связи. Без письменного разрешения следователя Евгений Ройзман имеет право общаться только с теми, кто зарегистрирован в одном с ним жилом помещении.

Напомним, бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии.

Как писал сайт KP.RU, ранее октябрьский суд Екатеринбурга оштрафовал Евгения Ройзмана на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Нарушения были выявлены центром по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Свердловской области. Сообщалось, что в общей сложности Евгений Ройзман может быть оштрафован на 150 тысяч рублей. Административная статья о дискредитации ВС РФ предполагает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Кто такой Евгений Ройзман, как живет сейчас, за что задержан 24 августа, читайте здесь на KP.RU.